Corée du Sud : Descente de police dans un syndicat suspecté de «liens» avec Pyongyang

En plein cœur de Séoul, les bureaux de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) ont été perquisitionnés, certains de ses membres étant soupçonnés d’avoir «des liens avec la Corée du Nord», a déclaré le NIS. Officiellement, Séoul est toujours en guerre avec le Nord et sa loi sur la sécurité nationale dispose que même la possession de produits et publications nord-coréens comme le journal d’État, le Rodong Sinmun, peut représenter un crime. L’espionnage ou le fait de travailler secrètement pour le régime nord-coréen est réprimé par des peines pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

Opération «barbare»

«Avec l’Agence nationale de police coréenne, nous avons mené notre propre enquête pendant plusieurs années sur les liens présumés des suspects avec la Corée du Nord», a dit à l’AFP un responsable du NIS. «Sur la base des preuves obtenues, nous avons jugé qu’une enquête obligatoire était nécessaire, et avons effectué ce raid après que le tribunal a délivré un mandat de perquisition et de saisie», a-t-il ajouté.

Selon les enquêteurs, quatre responsables de la KCTU ont rencontré des agents de Pyongyang au Cambodge et au Vietnam, respectivement en 2017 et 2019, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. La KCTU a qualifié de «barbare» la descente de police. Elle a également accusé l’administration conservatrice de Séoul de «comploter» contre elle. Cette organisation qui rassemble plusieurs syndicats est notamment liée à l’importante grève des routiers dans les secteurs des carburants et de l’acier entre novembre et décembre.