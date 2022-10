Événement au Luxembourg: Descente en rappel et sciage de bûches… les gros bras avaient rendez-vous

132 sportifs et sportives, 34 équipes, dont 19 de l'armée luxembourgeoise: le neuvième challenge militaire interarmées a eu lieu mercredi et jeudi à Lultzhausen et Insenborn.

Le neuvième challenge militaire interarmées, organisé par l'armée luxembourgeoise, a eu lieu mercredi et jeudi à Lultzhausen et Insenborn, dans le nord du pays le long du lac de la Haute-Sûre. 132 sportifs et sportives étaient réunis dans 34 équipes, dont 19 représentant l'armée luxembourgeoise. Des membres de la police grand-ducale, des douanes, du CGDIS et même du personnel civil étaient également engagés dans ce «Military Challenge 2022». Ainsi que des équipes d'unités allemandes, belges et françaises.