Descente de police en pleine nuit dans les bistrots eschois

La police indique avoir effectué, ce samedi vers 2h du matin, des contrôles de grande envergure dans des débits de boissons d'Esch-sur-Alzette. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour contrôler les autorisations des établissements, leurs propriétaires et les clients présents à ce moment.

Côté bistrots et patrons de bar, les agents n'ont trouvé aucun problème, tout était en règle sur les licences. En revanche, des procès-verbaux ont été dressés contre trois clients en possession de drogue et six amendes ont été délivrées pour des infractions à la loi sur les stupéfiants.