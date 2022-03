Equipe de France – Deschamps répond aux attaques de Nasri

Équipe de France : Deschamps répond aux attaques de Nasri

Le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué lundi soir le cas Nasri, qui l'avait précédemment traité d'hypocrite.

Le divorce entre Samir Nasri et l'équipe de France est bien consommé. Le sélectionneur français Didier Deschamps a évoqué lundi soir sur les antennes de la radio RMC le cas du joueur de Manchester City, qui a annoncé sa retraite internationale en août dernier. S'il n'a pas catégoriquement refusé tout retour du milieu de terrain sous le maillot bleu, Deschamps a constaté que le joueur, qu'il n'avait pas retenu pour le Mondial au Brésil, était «plus heureux sans l'équipe de France». Cette dernière «continue sa vie, et vit plutôt bien d'ailleurs», a ajouté «DD».

Selon lui, les performances de Samir Nasri en équipe de France n'étaient «pas du tout à la hauteur de ce que l'on attendait». Il a aussi évoqué des problèmes dans le comportement du joueur. «À l'automne 2012 (NDLR: Nasri n'avais plus été sélectionné depuis juin), j'avais décidé de l'appeler, pour discuter avec lui. Il a refusé. Il ne voulait pas discuter avec le sélectionneur! Ce qui ne m'a pas empêché de le rappeler au mois d'août (2013)».

Le sélectionneur a envoyé une dernière petite pique à son ex-joueur, qui lui avait reproché il y a dix jours d'avoir été «hypocrite» avec lui. Le joueur reprochait à Didier Deschamps de ne pas lui avoir dit franchement qu'il ne comptait pas sur lui. «Si quelqu'un qui est un exemple de sincérité et de franchise me dit quelque chose, je me pose des questions, a répondu Deschamps. Là ce n'est pas le cas».