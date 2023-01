Météo au Luxembourg : Des crues risquent de provoquer des inondations ces prochaines heures

MeteoLux a émis une double alerte jaune: des pluies soutenues sont attendues de samedi 7h à dimanche 7h (des cumuls pourront atteindre de 20 à 30 l/m² en 24 heures, surtout pour l'ouest et le sud-ouest du pays) et de fortes rafales de vent (jusqu'à 70 km/h) sont également annoncées de samedi 15h à dimanche 4h.

Le service de prévision de crues (SPC) de l'Administration de la gestion de l'eau est entré en phase de pré-alerte, ce samedi vers 17h. Des crues mineures sont possibles, pouvant entraîner des inondations et des dommages locaux, jusqu'à lundi minuit. «Sur l'Alzette et ses affluents (surtout dans l'ouest du pays), la ''cote de pré-alerte'' sera atteinte ou dépassée dans la nuit de samedi à dimanche, indique le site inondations.lu . Il est peu probable que la ''cote d'alerte'' soit atteinte», est-il précisé.

Températures froides

À noter que c'est un autre élément qui fera son retour sur le pays la semaine prochaine: la neige! Les services météo annoncent entre un et deux centimètres lundi et entre 2 et 4 cm mardi.

Avec des températures bien éloignées de celles qui ont été enregistrées ces derniers jours. Le mercure va ainsi passer sous la barre des 0°C à partir de lundi: MeteoLux prévoit entre -1°C et 3°C lundi, entre -2°C et 2°C mardi et entre -3° et 1°C mercredi (avec un temps sec). Les températures ne devraient guère décoller les jours d'après et la neige pourrait refaire son apparition en fin de semaine prochaine.