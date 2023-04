Guerre en Ukraine: Des drones russes sont tombés sur Odessa sans faire de victimes

Alors que le G7 menace les pays qui soutiendraient la Russie: la fracture s’élargit entre l’Occident, en rangs serrés derrière Kiev, et le reste du monde, plus souple avec Moscou. «65% de la population mondiale vit dans des pays neutres ou penchant vers la Russie», rappelait début avril The Economist Intelligence Unit (EIU), unité de recherche de l’hebdomadaire britannique The Economist.

Et plus la guerre avance, plus cette différence de perception est flagrante. Les pays non occidentaux, pour qui la guerre en Ukraine est une crise parmi d’autres, appellent beaucoup plus à une négociation de paix rapide, même si l’Ukraine n’a pas récupéré son territoire. «Les pays non occidentaux s’intéressent de plus en plus aux options de paix», estimait début mars Richard Gowan, de l’ONG Crisis Group.