Désigné MVP de la NBA, Embiid a atteint son Graal

«Je le jure devant Dieu, ma vie est un film». Par ces mots, le joueur des Sixers a introduit sa success-story en 2018 dans The Players Tribune, un site offrant une plateforme d'expression aux sportifs professionnels. À l'époque, son statut de star est naissant dans la ligue et c'est déjà un sacré accomplissement pour celui qui avait débarqué huit ans plus tôt aux Etats-Unis sans parler l'anglais.