Etats-Unis: Désignée prof de l’année, elle abusait d’un élève de 16 ans

Tracy Vanderhulst est mariée et mère de deux enfants.

La carrière de Tracy Vanderhulst a connu une fin brutale, jeudi dernier à Yucaipa (Californie). Ce jour-là, l’enseignante de 38 ans a été arrêtée, placée en détention et mise en examen pour détournement de mineur. La trentenaire, qui travaillait dans le lycée local, est accusée d’avoir eu des rapports sexuels avec un élève de 16 ans. Les autorités, qui pensent que Tracy Vanderhulst a pu faire d’autres victimes, ont lancé un appel à témoins.

Mariée et mère de deux enfants, la trentenaire avait été désignée «enseignante de l’année» lors d’une cérémonie organisée en 2017 par l’école. «Elle incarne l’éducatrice que tant de gens souhaitent devenir: elle est l’enseignante aimable et innovante dont nous espérons que nos enfants s’inspireront. L’éducatrice qui s’efforce d’impliquer tous ses élèves», avait écrit le directeur de l’établissement à l’époque. Une vidéo toujours visible sur YouTube et repérée par KTLA montre Tracy Vanderhulst en train d’enseigner les maths à des élèves de première année.