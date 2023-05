Jeux des Petits Etats européens: Les larmes des pongistes luxembourgeois

Patrizia Van der Weken a remporté le second titre luxembourgeois sur le 100 m. La sprinteuse avait amélioré le record des JPEE en séries le matin (11'33) et elle l'a explosé en finale le soir. En parcourant la ligne droite en 11''11, elle a cru battre son propre record national (11''12) qu'elle avait établi dimanche à Rehlingen (Allemagne), mais la performance n'a pas été homologuée en raison d'un vent de 2,7m/s, qui dépasse la limite autorisée des 2m/s.

«C'était ma sixième course en 10 jours, je me sens fatiguée mais très contente, je ne pensais pas courir aussi vite aujourd'hui», a-t-elle expliqué sur la ligne d'arrivée, drapeau sur les épaules, félicitée par sa compatriote Victoria Rausch (à gauche), spécialiste du 100 m haies, qui participait également au 100 m et a pris la 7e place.