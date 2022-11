Luxembourg: «Désormais on se marie toute l'année, même en semaine»

1 / 10 Le mariage a évolué au fil des années au Luxembourg. L'essentiel L'essentiel L'essentiel

«Avant la mariée avait l’image de l’ange intouchable, mais maintenant il y a des petites touches sexy aussi. Des fentes au niveau de la jambe, des robes échancrées sur le décolleté, de jolis dos très ouverts», liste Laurence d'une boutique spécialisée à Hesperange.

Et si les robes de princesses ont toujours leurs inconditionnelles, les lignes bougent. Les dernières tendances s'exposaient ce week-end au salon du mariage à Luxexpo The Box. «On va vers des robes plus confortables. C’est plus important d’être à l’aise, de pouvoir danser bouger», poursuit Laurence. «Il y a des robes classiques mais on peut aussi trouver une robe bohème avec une veste en jean, abonde Laure Schincariol, de A3Lor, qui organise le salon, où près de 2 500 visiteurs se sont pressés. Le prix des robes varie en général de quelques centaines d'euros à plus de 4 500 euros.

15 000 euros en moyenne

«Le marié peut associer un costume un trois pièces, un noeud papillon et des baskets blanches. Il y a eu l’influence des émissions de télé donc les gens ont envie de faire des mariages à thème, de la déco et ils mettent beaucoup d’énergie et d’argent. Cela fait travailler beaucoup de monde. Il y a des petits mariages et d'autres très fastueux. La moyenne c’est à peu près une centaine d’invités au repas et cela représente environ 15 000 euros».

Le Covid aussi a changé la donne. «Les gens ont besoin de rattraper ces temps où ils ont été esseulés, enfermés. Des gens qui n’ont pas pu se marier quand ils ont voulu, donc entre les mariages prévus et ceux qui ont été reportés, il y a énormément de mariages pour les deux saisons à venir», constate Laure Schincariol. «Avant les gens se mariaient surtout l’été. Maintenant c’est toute l’année», poursuit-elle. Il y a même des mariages en semaine.

«J’ai l’impression que c’est plus festif»

Dans les allées, Christopher et Marie, frontaliers français vivant à Tressange, sont venus chercher des idées et surtout un lieu. Comme la plupart des couples présents à LuxExpo ce week-end ils préparent déjà leur mariage pour 2024. «On veut une grande fête avec beaucoup de monde. On a l’habitude de se déplacer et on aimerait bien se marier au Luxembourg. Mais pour réserver un lieu il faut un an à un an et demi. Donc il faut s'y prendre tôt», confient-ils.