Médecine : Détecter les cancers avec un test de l'haleine

Un test de l'haleine aussi bon marché qu'un alcootest pourrait permettre de détecter un cancer du poumon, du sein, des intestins ou de la prostate.

Des essais menés auprès de 177 volontaires, atteints de différents cancers ou non, ont montré qu'un test de l'haleine pouvait réagir à des composants chimiques qu'émettent les cellules cancéreuses et dire, quels que soient l'âge et le sexe des patients, de quel type de cancer il s'agit. C'est ce qu'indique une étude publiée mercredi par la revue britannique The British Journal of Cancer.