Détenu en Iran: La vie d'un Allemand d'origine iranienne «en grave danger», s'alarme sa fille

Atteint de la maladie de Parkinson, privé de médicaments et de soins, M. Sharmahd risque en outre d'être pendu à tout moment, a dénoncé à l'AFP Gazelle Sharmahd, après que sa mère a reçu la semaine dernière un rare appel téléphonique de son père en détention. Selon le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, ce résident américain de 68 ans a été enlevé en 2020 par les forces de sécurité iraniennes aux Émirats arabes unis avant d'être conduit en Iran, en transitant par Oman. Téhéran affirme qu'il a été capturé «dans une opération complexe».

Jugé pour avoir participé, d'après la justice iranienne, à un attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, en 2008, il a été condamné à mort. Sa famille rejette toutes les accusations. «Mon père est atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé et le fait de retarder la prise de ses médicaments fait qu'il lui est pratiquement impossible de parler, de marcher, de bouger ou même de respirer», explique Gazelle Sharmahd.

«En isolement total pendant plus de 1 185 jours»

«Ses dents ont été cassées par la torture ou la malnutrition. Il ne peut presque pas articuler, ni mâcher, ni manger correctement», ajoute-t-elle. «Il a été en isolement total pendant plus de 1 185 jours, ce qui, en soi, peut vous rendre fou et vous faire perdre jusqu'à la dernière goutte d'énergie. «Il a de fortes douleurs à la poitrine dès qu'il essaie de marcher dans sa minuscule chambre de torture. Il dit que ses pieds sont constamment enflés», s'inquiète aussi sa fille.

La famille de M. Sharmahd ignore où il est détenu en Iran. Gazelle Sharmahd, elle-même infirmière spécialisée dans les soins coronariens, affirme qu'il risque une crise cardiaque. «Sa vie est en grave danger du fait des conditions inhumaines dans lesquelles (NDLR: il est détenu)», dit-elle. «Ils essaient de le briser et, pour couronner le tout, il est toujours condamné à mort à l'issue de simulacres de procès sans foi ni loi et peut être extrait de sa cellule à tout moment pour être pendu».

Pas de passeport iranien

Amnesty International a dénoncé une «disparition forcée» suivie d'un «procès manifestement inéquitable» et d'actes de torture. Ce développeur de logiciels avait contribué à la création depuis les États-Unis d'un site Internet pour un groupe d'opposition iranien en exil connu sous le nom de Tondar et considéré comme «terroriste» par Téhéran. Lors de son procès, il a été reconnu coupable de «corruption sur terre», un des chefs d'accusation les plus graves en Iran.