Médiathèque de Metz-Borny détruite: «Détruire, ça apporte quelle justice à Nahel?»

«C'est un cataclysme incroyable, toute la médiathèque a brûlé», se désespère Patrick Thil, adjoint à la culture à la mairie de Metz. «On allait fêter ses 30 ans l'année prochaine. On avait doublé la surface pour que les jeunes des quartiers qui voulaient travailler, étudier, lire, possèdent un havre de paix. Ce n'était pas qu'une médiathèque où on empruntait de livres et des disques, c'était une médiathèque où on pouvait s'installer et travailler dans le calme».