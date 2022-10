Guerre en Ukraine: «Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine», dit Poutine

Le pont de Crimée, symbole de l’annexion de la péninsule ukrainienne éponyme et crucial pour le ravitaillement des troupes russes engagées en Ukraine, a été partiellement détruit par une attaque au camion piégé, selon Moscou. Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé que cette «attaque terroriste» a été organisée par les renseignements militaires ukrainiens, assurant qu’un agent de Kiev avait coordonné le transit des explosifs à travers plusieurs pays et avait été en contact avec différents intermédiaires.

En réponse, la Russie a mené lundi et mardi des bombardements massifs à travers l’Ukraine, visant notamment des infrastructures énergétiques civiles qui ont provoqué de nombreuses coupures d’électricité et d’eau. Mercredi, le FSB a dit avoir arrêté huit personnes – cinq Russes et «trois citoyens ukrainiens et arméniens» – suspectées de participation dans cette attaque. La circulation routière et ferroviaire a toutefois repris partiellement depuis plusieurs jours sur le pont.