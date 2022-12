Guerre : Détruit en Ukraine, un camion de pompiers installé au Luxembourg

Le pays attaqué fin février par la Russie est désormais l'un des plus contaminés par les mines, avec 30% du territoire ukrainien minés. D'après LUkraine asbl, les troupes russes placent des mines dans les infrastructures civiles, au moment de se retirer, ce qui rend le travail des pompiers et du personnel médical ukrainien d'autant plus dangereux. En novembre, 49 secouristes ukrainiens ont été tués et 172 grièvement blessés. Et plus de 2 000 véhicules des pompiers et ambulances ont été détruits depuis le début de la guerre.