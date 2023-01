Open d’Australie : «Détruit», Nick Kyrgios déclare forfait

«Je suis détruit (psychologiquement), c'est mon tournoi national, j'y ai d'excellents souvenirs et notamment le titre en double l'an dernier (NDLR: avec Thanasi Kokkinakis) et arriver là cette année en étant l'un des favoris c'était fou mais il ne me reste plus qu'à faire ce qu'il faut et revenir», a commenté Kyrgios.