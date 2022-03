Au Luxembourg : Détruits par la tornade, des pylônes renaissent

PÉTANGE - Sept mois après la tornade qui a touché le sud-ouest du pays, une ligne électrique alimentant des sites sidérurgiques commence à être réparée.

Le 9 août 2019, la tornade qui s'est abattue sur le sud-ouest du pays a ravagé les communes de Pétange et Bascharage. Outre plusieurs centaines d'immeubles, commerces ou maison endommagés, le vent avait également détruit quatre pylônes de la Société de Transport d'Énergie Électrique (SOTEL). Sept mois plus tard, la remise en état de fonctionnement de l'installation a débuté. «Les travaux de réparation dans le terrain ont commencé début février (...) et le planning idéal prévoit une mise en service de la ligne courant mai 2020», explique Claude Turmes, ministre de l'Énergie.