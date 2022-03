Humanité : Deux petits Ukrainiens acclamés par toute une école

Alors qu'ils ont fui la guerre dans leur pays, Dimitri et Victoria, 8 et 10 ans se souviendront longtemps de leur premier jour d'école à Naples.

Parmi eux Dimitri et Victora, 8 et 10 ans, qui comme beaucoup de leurs petits copains, ont embarqué dans des bus et ont passé la frontière pour se mettre à l'abri. Les deux enfants ont rejoint leur grand-mère qui habite dans la banlieue de Naples. Et ont repris le chemin de l'école.