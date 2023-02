Géant bancaire : Deutsche Bank dégage en 2022 son meilleur bénéfice net depuis 15 ans

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a annoncé, jeudi, avoir dégagé en 2022 un bénéfice net part du groupe multiplié par 2,6 par rapport à l'an passé, à 5,03 milliards d'euros, le meilleur depuis 2007 grâce à une maîtrise de ses coûts et un environnement porteur sur les taux. «La transformation de Deutsche Bank au cours des trois dernières années et demie a été un succès», a déclaré le PDG Christian Sewing dans un communiqué.

1,2 milliard d'euros de provisions sur l'année

Le contexte économique mondial, marqué par la guerre en Ukraine et les risques de récession en Europe, a cependant conduit le groupe à constituer 1,2 milliard d'euros de provisions sur l'année, contre 515 millions un an plus tôt. La division banque d'investissement, qui est la plus importante a enregistré une hausse de ses recettes de 4%, à 10 milliards d'euros, tirées par les produits de taux et devises sur les marchés.