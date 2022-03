Deutsche Telekom pousse trop loin l'entretien d'embauche

Le groupe allemand, récemment touché par un vaste scandale d'espionnage de ses salariés, a également espionné la vie privée, y compris sexuelle, de certains candidats à certains postes.

Le géant des télécoms a confié à des agences de détectives privés le soin d'enquêter sur les candidats à certains postes à responsabilité dans ses filiales dans les Balkans et en Europe de l'Est, rapportent de manière concordante les quotidiens Handelsblatt et Der Tagesspiegel .

Les journaux citent ainsi un rapport établi le 22 avril 2004 à propos d'une femme, dirigeante d'une entreprise croate de télécoms et pressentie pour être nommée à un poste important au sein de la filiale locale du groupe allemand. La candidate "a la réputation d'être une partenaire sexuelle très expérimentée et inventive", qui "préfère les hommes plus âgés", et "est connue dans son entourage comme une bête sauvage à l'appétit sexuel hors du commun", précise ce rapport.