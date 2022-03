Au Luxembourg : Deux accidents sur l'autoroute cette nuit

LUXEMBOURG - Quatre personnes ont été légèrement blessées lors de trois accidents dans la nuit de vendredi à samedi.

Il était aux alentours de 22h45 vendredi soir quand un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur l’A13 juste avant le tunnel Aessen. Il a heurté le muret central et sa voiture s’est retournée. Le conducteur et son passager ont été pris en charge par les secours et n’ont été que légèrement blessés.

Un peu plus tard, vers 1h35, un autre automobiliste a également perdu le contrôle au niveau de la Croix de Gasperich, peu avant la sortie en direction de Trèves. Il a percuté les glissières de sécurité et a été secouru. Le test d’alcoolémie s’est avéré positif et il a été noté qu’il cumulait déjà des infractions du même type. Il n’a pas été le seul à être intercepté ivre au volant : cinq conducteurs ont également été interpellés à Hamm, Gasperich et Mersch. Quatre permis ont été retirés.