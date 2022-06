Drame au Mexique: Deux acteurs meurent, le tournage d’une série Netflix suspendu

Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar, deux acteurs engagés pour la série Netflix «The Chosen One», ont perdu la vie le 16 juin dans un accident de la route, rapportent plusieurs médias américains. Les deux hommes, ainsi qu’une partie de l’équipe de la fiction, se trouvaient dans un van qui les conduisait de la ville mexicaine de Santa Maria à un aéroport situé dans la région. Le véhicule a alors eu un accident et s’est retourné, tuant Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar.

Deux autres acteurs et quatre personnes de la production ont été blessés et transportés à l’hôpital. Ils sont dans un état stable, a indiqué Deadline. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident. La Screen Actors Guild – American federation of Television and Radio Artists, qui représente des dizaines de milliers d’acteurs, figurants et professionnels des médias, a fait savoir qu’elle était en contact avec Netflix ainsi qu’avec l’union des acteurs mexicains afin de comprendre ce qui s’était passé.