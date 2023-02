Disparition au Luxembourg : Deux adolescentes sont portées disparues

Où sont passées Sophie et Leyla? La police grand-ducale a lancé un appel à témoins après la disparition de deux jeunes filles mineures, jeudi près d'Ettelbruck. L'avis de disparition précise que Sophie, âgée de 13 ans, mesure 1m67 et a des cheveux bruns. Lorsqu'elle a été aperçue pour la dernière fois, elle portait un pantalon de jogging beige et une veste à capuche noire.