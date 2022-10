Cisjordanie : Deux adolescents palestiniens tués lors d’une opération israélienne

Deux adolescents palestiniens ont été tués par balles samedi dans un nouveau raid de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée, au lendemain de la mort de deux Palestiniens par des tirs israéliens, selon une source officielle palestinienne. Face à ces violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a appelé les États-Unis à «accentuer la pression sur Israël pour qu’il cesse sa guerre totale contre le peuple palestinien».

Les opérations israéliennes «mèneront à une explosion et à un point de non-retour, ce qui aura des conséquences dévastatrices pour tous», a averti Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président Abbas. Dans un communiqué, le ministère palestinien de la Santé a indiqué que deux Palestiniens avaient été tués et 11 blessés «par des balles tirées par les forces de l’occupation à Jénine», dans le nord de la Cisjordanie. Il a identifié les morts comme Ahmad Daraghmeh, 16 ans, et Mahmoud al-Sousse, 18 ans.