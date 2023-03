Au Mexique: Deux ados accusés d'avoir tué huit personnes

Deux adolescents de 14 ans, accusés d'avoir tué par balles huit personnes et blessé sept autres lors d'une fête dans la grande banlieue de Mexico, ont été arrêtés, ont annoncé jeudi les autorités.

Les deux adolescents ainsi que sept autres suspects dans cette affaire ont été arrêtés lors d'une opération réalisée entre vendredi et samedi dernier à Chimalhuacán et Nezahualcóyotl, selon un communiqué du gouvernement fédéral. «Les premiers éléments de l'enquête ont montré que le 22 janvier dernier, une famille célébrait un anniversaire dans le quartier Fundidores à Chimalhuacán lorsque un groupe d'hommes armés est arrivé à moto», selon le communiqué. Parmi eux figuraient les deux mineurs qui «ont tiré contre les participants et se sont enfuis».