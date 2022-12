Images saisissantes: Deux ados braquent un Apple Store en plein Black Friday

Deux individus ont cambriolé un Apple Store le vendredi 25 novembre, jour du Black Friday et alors même que de nombreux clients faisaient leurs achats. Les faits se sont produits à Palo Alto, en Californie, en pleine journée. Sur la vidéo devenue virale, on voit les cambrioleurs, visage dissimulé, déambuler dans le magasin au milieu des clients, arrachant au passage des smartphones et ordinateurs.