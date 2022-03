Deux ados obligent une copine à tapiner

Farida et Sabrina, deux ados de 13 et 14 ans, ont été condamnées pour proxénétisme par le Tribunal de Nîmes. Elles obligeaient une copine plus âgée à faire le trottoir.

Les deux jeunes filles en rupture sociale étaient placées dans un foyer d’accueil. En 2008, elles y ont fait la connaissance d’une copine un peu plus âgée qui va devenir leur proie, raconte le Midi Libre.

Farida endosse le rôle du «gros bras»: elle cogne pour s’imposer. Sabrina, plus futée, organise les rendez-vous. Selon les bribes d’informations qui ont filtré du procès à huis clos, le duo infernal à obligé la troisième a se prostituer pendant quelques mois. Leur clientèle: des jeunes hommes de leur entourage.

Deux ans de prison et une amende

La victime aurait mis fin au manège en dénonçant les faits à la police. Les enquêteurs sont aussi sur la piste d’un homme de 77 ans, dont le rôle reste ambigu. Il recevait Farida à son domicile dont les murs sont ornés de graffitis scabreux.

Le procureur du tribunal pour enfants de Nîmes a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis contre les deux proxénètes en herbe. Les avocats des jeunes filles ont plaidé l’indulgence et rappelé le parcours de Farida, qui a perdu sa mère très jeune et avait un père aux abonnés absents. Lundi, le tribunal les a finalement condamnées à deux ans de prison, dont trois mois fermes.