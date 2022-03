Argent détourné à Hesperange : Deux agents communaux et un 3e homme inculpés

HESPERANGE - Le juge d'instruction a terminé son enquête sur les détournements de fonds à la commune d'Hesperange: trois personnes inculpées et 5 millions d'euros saisis.

L'affaire prend vite de l'ampleur, plusieurs millions d'euros ayant potentiellement été détournés. Quelques mois plus tard, en octobre 2019, on apprend que deux employés communaux sont en détention après avoir proposé au bourgmestre, Marc Lies, de rembourser 3 millions d'euros. Depuis, l'enquête suivait son cours.

Le parquet annonce, ce vendredi, que l'enquête du juge d'instruction est terminée et a été clôturée jeudi. Ses résultats ont été transmis au parquet en vue d'un procès. Actuellement, deux fonctionnaires communaux de 52 et 55 ans, démis de leurs fonctions, et un homme de 61 ans, sont inculpés. L'enquête menée par deux sections de la police judiciaire a aussi conduit à la saisie de biens immobiliers et de fonds pour un montant total proche de 5 millions d'euros, qui pourraient être définitivement confisqués si les accusés sont jugés coupables.