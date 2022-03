Sondage : Deux Allemands sur trois n'apprécient pas leur gouvernement

67% des Allemands sont mécontents de leur gouvernement, dirigé par Angela Merkel, selon un sondage publié vendredi par le quotidien Die Welt et la chaîne de télévision ARD.

67% des Allemands sont mécontents du gouvernement, une augmentation de 7% par rapport au mois dernier, selon le sondage Deutschlandtrend. Et 82% des personnes interrogées, les 4 et 5 janvier, estiment qu'Angela Merkel devrait fixer une ligne politique plus claire à son gouvernement de coalition, formé par les chrétiens-démocrates (CDU), chrétiens-sociaux (CSU), et libéraux (FDP), que 66% des sondés voient comme divisé.