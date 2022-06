Justice au Luxembourg : Deux ans de prison avec sursis pour avoir menacé Bettel et Lenert

LUXEMBOURG – Fernando T. était jugé pour avoir envoyé en juillet 2021, des lettres de menaces anonymes et d'insultes, notamment au Premier ministre et à la ministre de la Santé.

Pour rappel, Fernando T., âgé de 37 ans, originaire de Niederkorn, a envoyé en juillet 2021, des lettres de menaces anonymes et d'insultes, notamment au Premier ministre et à la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Certaines de ces lettres, motivées par une contestation des mesures sanitaires et de la campagne de vaccination, alors en vigueur face au Covid dans le pays, contenaient même de la poudre. Les écrits menaçaient directement de mort les personnalités politiques et leurs proches.