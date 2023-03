Au Maroc: Deux ans de prison pour des viols répétés sur une fillette de 11 ans

Une ONG marocaine de défense des droits des femmes a dénoncé vendredi un verdict «injuste» après que trois personnes «ayant violé à répétition» une mineure de 11 ans dans un village près de Rabat ont été condamnés à deux ans de prison. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Rabat a condamné le 20 mars à deux ans de prison trois hommes poursuivis pour «détournement de mineure» et «attentat à la pudeur sur mineure avec violence», selon le site d'information Médias24 qui a jugé la sentence «choquante».

L'un des hommes a été condamné à deux ans de prison ferme et les deux autres à deux ans, dont 18 mois ferme, a précisé cette même source. La mineure, 11 ans au moment des faits et aujourd'hui âgée de 12 ans, a «subi des viols à répétition sous la menace» ce qui a entrainé une grossesse, a indiqué l'ONG Jossour Forum des Femmes Marocaines dans un communiqué publié vendredi.

Verdict «injuste» après un «crime odieux»

Il s'agit d'un verdict «injuste» pour la victime, a dénoncé l'association qui réclame «des peines plus sévères face à ce crime odieux». Les trois accusés – qui ont aussi été condamnés à payer des dommages pour un montant total de 4 500 euros – encouraient entre 10 à 20 ans de prison, selon le code pénal marocain.

La sociologue marocaine Soumaya Naamane Guessous a elle aussi dénoncé «une injustice inadmissible» dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice. L'association INSAF, qui soutient la mineure dans l'affaire, a annoncé faire appel du jugement, a précisé Medias24. Au Maroc, ONG et médias tirent fréquemment la sonnette d'alarme sur les cas de violences sexuelles contre les mineurs et appellent à des sanctions plus sévères.