Au Mexique : Deux arrestations après la disparition d'un couple de Français

Assya Madjour et Michel Amado avait 50 et 57 ans.

Le couple marié en mai à Valladolid, était installé dans cette ville de l'état du Yucatan, où il gère, depuis plusieurs années, deux hôtels et des chambres destinés aux touristes. La femme se trouve dans le pays depuis plus de deux ans, quand l'homme y vit lui depuis quinze ans. Depuis le 12 septembre, l'homme de 57 ans et la femme de 50 n'avaient plus donné de signe de vie à leurs proches, vivant au Pays basque. Leur sort avait été jugé «très inquiétant» par leurs familles, qui redoutaient «un enlèvement».