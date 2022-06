A Paris: Deux arrestations après le braquage d'une bijouterie Bulgari en 2021

À Paris : Deux arrestations après le braquage d'une bijouterie Bulgari en 2021

Ils sont soupçonnés d'avoir volé pour 10 millions d'euros de bijoux en septembre dernier. Deux hommes ont été arrêté mardi.

Deux hommes, soupçonnés d'avoir participé au braquage estimé à 10 millions d'euros du bijoutier Bulgari place Vendôme à Paris en septembre dernier, ont été interpellés mardi, a-t-on appris mercredi de sources policière et judiciaire. Les deux suspects, âgés de 26 et 37 ans et originaires de Seine-Saint-Denis selon la source policière, ont été placés en garde à vue, selon la source judiciaire, confirmant une information du Parisien.