Tensions : Deux avions de chasse russes aperçus dans le ciel finlandais

L'armée de l'air finlandaise a fait décoller un appareil pour identifier les avions, a précisé le ministère, ajoutant que les gardes-frontières finlandais ont entamé «une enquête préliminaire». L'incident s'est déroulé à 9h40 du matin (6h40 GMT) et a duré environ deux minutes alors que les chasseurs volaient vers l'ouest sur environ un kilomètre, a précisé un porte-parole du ministère de la Défense à l'AFP.

Partageant 1 300 kilomètres de frontière avec la Russie et traditionnellement militairement non alignée, la Finlande a entamé un tournant historique en mai en se portant candidate pour intégrer l'OTAN, après l'invasion de l'Ukraine par Moscou au mois de février. Le service finlandais de sûreté intérieure (Supo) avait averti en mai que la «Russie avait la volonté» d'influencer le processus de candidature de la Finlande à l'OTAN et que «diverses tentatives de le faire sont à prévoir».