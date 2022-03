Tempête Franklin : Deux avions ont atterri d'urgence au Findel

LUXEMBOURG - La tempête Franklin a contraint deux avions en provenance d’Agadir et Lisbonne, et à destination de Charleroi, à atterrir en urgence au Findel, dimanche, après 23h.

«Des pleurs, des cris, des vomissements»: des passagers du vol Ryanair entre Lisbonne et Charleroi ont vécu dimanche soir un vol assez effrayant qui s’est terminé par un atterrissage d’urgence à Luxembourg. «Il y avait énormément de turbulences: il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient, qui vomissaient, on se partageait des sacs pour pouvoir vomir car le personnel de cabine, on ne l’a pas vu», a raconté une passagère sur RTLBelgique. En cause: les vents violents de la tempête Franklin.