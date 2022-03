A Marseille – Deux bébés blessés par un pitbull sur une plage

À Marseille : Deux bébés blessés par un pitbull sur une plage

Un bébé d'un an et demi a été grièvement blessé au visage et son frère de 5 mois mordu au bras par un pitbull, mardi soir, sur une plage de Marseille.

Les trois chiens ont été saisis et confiés à la SPA. AFP/Michal Cizek

Les faits se sont produits vers 20h30, alors que les enfants jouaient sur l'une des plages du Prado, proches du centre-ville de la cité phocéenne. Ils ont été attaqués par trois chiens de type pitbull, qui n'étaient ni tenus en laisse par leurs trois propriétaires, qui se promenaient sur la plage, ni muselés, contrairement à la règlementation sur les chiens dangereux. L'un d'eux a mordu, causant une «petite entaille» au bras du plus jeune enfant, et «une plaie ouverte de 10 cm sur 6 cm» au visage du second. Ses yeux et ses tympans n'ont pas été touchés mais il doit subir une intervention de reconstruction.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital par les marins-pompiers. Les policiers ont pu arrêter sur le champ l'un des trois propriétaires des chiens, et grâce à un appel relayé sur les ondes de la police marseillaise, ont interpellé les deux autres, qui avaient pris la fuite, dans le centre-ville de Marseille, a relaté la source policière. Ils ont également été placés en garde à vue, durant laquelle les enquêteurs de la police marseillaise pourront notamment les confronter aux images de vidéosurveillance, qui ont enregistré la scène. Les trois chiens ont été saisis et confiés à la SPA.