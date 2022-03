Accident : Deux blessées graves au Kirchberg

LUXEMBOURG – Mercredi après-midi, deux femmes ont été grièvement blessées dans une collision entre deux voitures, boulevard Kennedy.

Il était 15h30 quand une voiture a déboité de la droite vers la gauche sans regarder et a percuté un autre véhicule. La collision a catapulté la seconde voiture dans le muret qui sépare les deux chaussées. Les trois occupants ne sont que légèrement blessés.

Mais les deux personnes qui avaient pris place dans le second véhicule sont grièvement blessées : l’une souffre de nombreuses blessures à la tête et l’autre de nombreuses fractures à la poitrine et à la colonne vertébrale. Elles ont du être désincarcérées. La voiture a notamment dû être découpée.