Deux braqueurs armés, en fuite depuis la Belgique, arrêtés au Luxembourg

La police a intercepté, samedi «entre 15h et 16h», deux individus à bord d'une voiture de location circulant sur l'autoroute au Luxembourg. Les deux hommes de nationalité française, selon les médias belges, sont liés au braquage d'un magasin de vêtements à Saint-Georges-sur-Meuse, en Belgique, puis à celui d'une boulangerie à On, également en Belgique, perpétrés plus tôt dans la journée.