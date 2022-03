Scandale des lasagnes : Deux cadres de Spanghero mis en examen en France

Deux employés de Spanghero, au cœur du scandale du cheval vendue comme du bœuf et dont les lasagnes étaient produites à Capellen au Luxembourg, ont été mis en examen vendredi.

Les deux cadres sont poursuivis notamment pour tromperie et escroquerie en bande organisée, a-t-on appris de source judiciaire. Les deux hommes ont été mis en examen pour tromperie sur une marchandise, tromperie sur l'origine française ou étrangère d'un produit, utilisation de mentions de nature à tromper sur l'origine d'un produit, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée.

Ils sont également accusés de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, introduction sur le territoire d'animaux vivants, de leur produits, sous-produits ou aliments pour animaux non conformes aux conditions sanitaires et destruction et modification de preuves, a-t-on précisé.