Cambriolages à Luxembourg : Deux cambrioleurs arrêtés après une poursuite

LEUDELANGE - La police grand-ducale a sorti les grands moyens, samedi soir, pour arrêter des cambrioleurs signalés par des résidents à Leudelange. Un policier a été blessé.

Plus d'une vingtaine de cambriolages ont été enregistrés par la police durant le week-end.

Plus d'une douzaine de cambriolages ont été enregistrés par la police dans la nuit de vendredi à samedi. Une série noire qui a continué dans la nuit de samedi à dimanche, avec encore une dizaine d'autres. La police a d'ailleurs annoncé samedi le renforcement de ses patrouilles pour tenter d'éradiquer le phénomène. Alors samedi soir, quand un résident de Leudelange a contacté la police vers 22h pour signaler la présence d'un homme derrière une maison, les grands moyens ont été mis en place. Toutes les patrouilles disponibles de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Differdange ainsi qu'une équipe de chiens ont été mobilisées.

Une mobilisation durant laquelle les agents se sont retrouvés nez à nez avec deux hommes qui ont immédiatement pris la fuite. S'en est suivi une course poursuite, suite à laquelle un policier a réussi à rattraper un des cambrioleurs et à l'immobiliser au sol. Le malfrat a alors aspergé l'agent avec un spray au poivre puis l'a violemment frappé. Pendant ce temps, un deuxième homme a été arrêté par une autre patrouille. Le procureur de Luxembourg a ordonné l'arrestation des deux hommes. Le policier blessé a été hospitalisé et mis en congé maladie.