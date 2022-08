A Luxembourg: Deux cambrioleurs présumés arrêtés après une chasse à l'homme

À Luxembourg : Deux cambrioleurs présumés arrêtés après une chasse à l'homme

LUXEMBOURG – Un habitant du Kirchberg a surpris deux voleurs chez lui, dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont pris la fuite, mais la police a lancé une chasse à l'homme et les a arrêtés.

Les suspects cueillis dans le jardin

Deux heures plus tard, un résident qui avait été interrogé un peu plus tôt a rappelé la police pour signaler deux personnes suspectes qui se promenaient dans les jardins de la rue Abbé Jos-Keup, toujours au Kirchberg. Cette fois, la police a pu les cueillir. Un couteau a été confisqué et divers objets en possession des deux hommes ont été identifiés comme volés.