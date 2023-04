Du jamais vu dans les Vosges: Deux Canadair se posent… sur le lac de Gerardmer

L'opération a duré plusieurs minutes et les avions se sont posés à plusieurs reprises sur l'étendue d'eau, pour remplir leurs réservoirs. «C'est du jamais vu dans les Vosges. Le lac a dû être quadrillé par les gendarmes et les pompiers, pour s’assurer que personne ne soit sur l’eau. Un monsieur qui faisait de la planche à voile a donc été invité à cesser son activité le temps de l’exercice», a expliqué à France 3, Romain Munier, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges.