Au Mali : Deux Casques bleus et deux soldats maliens tués

Deux Casques bleus égyptiens de la mission des Nations unies (Minusma) au Mali et deux soldats maliens ont été tués lundi matin, dans deux événements distincts au Mali, ont annoncé l'ONU et l'armée malienne.

Le chef de la Minusma El-Ghassim Wane a «condamné vigoureusement cette attaque», dans un communiqué lundi, appelant les «autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques». Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné «dans les termes les plus forts» l'attaque perpétrée contre la Minusma et a présenté ses sympathies profondes aux familles des soldats maliens tués.

Dix ans de crise

Ces incidents interviennent au moment où le retrait de la France et de ses partenaires européens du Mali, annoncé en février, conduit la force de l'ONU à étudier l'impact de ce désengagement. Jeudi, Stockholm avait ainsi annoncé que la participation suédoise à la force onusienne s'achèvera un an plus tôt que prévu, en 2023 au lieu de 2024.

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d'Etat militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le Nord.