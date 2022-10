Thaïlande : Deux cents touristes arrêtés dans un karaoké après une descente antidrogue

La police thaïlandaise a interpellé mercredi plus de 200 personnes, en majorité des Chinois, a la sortie d’un bar clandestin. Le personnel semble avoir vendu des drogues aux clients.

La police thaïlandaise a déclaré que les clients pouvaient aussi confier leur drogue au personnel du bar karaoké, afin de pouvoir jouer à des jeux d’argent «sans craindre les autorités et la loi».

La police thaïlandaise a arrêté, mercredi, plus de 200 touristes lors d’une opération antidrogue dans un bar karaoké clandestin de Bangkok. Des photos officielles de la police et des images diffusées par les médias montrent des clients hébétés et confus, entourés de débris de fête, rassemblés sous des lumières vives dans un quartier huppé de la capitale.