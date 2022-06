Plus de deux millions de vues : Deux «chevaliers» luxembourgeois font le buzz sur Twitter

LUXEMBOURG – Une séquence tournée au Luxembourg montrant deux individus déguisés se donnant des coups de poêle sur la tête fait un véritable carton sur Internet.

Celui qui a fait les beaux jours de la NBA de 1988 à 2000, notamment chez les Miami Heats et les Suns de Phoenix, est suivi par 1,2 million d'abonnés. Résultat, la vidéo intitulée «Panslapping Contest» a engrangé des millions de vues et s'est exportée, notamment jusqu'en Inde. Elle a été retweetée plus de 3 000 fois et a suscité plus d'un millier de commentaires.