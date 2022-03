Sur les routes du Luxembourg : Deux collisions et un enfant renversé

LUXEMBOURG - Les services de secours ont signalé trois accidents de la circulation qui ont fait cinq blessés en tout dans la soirée de mercredi et la matinée de jeudi.

La soirée du 15 août n'a pas forcément été de tout repos pour les secouristes luxembourgeois, qui ont eu à faire à plusieurs accidents entre mercredi soir et jeudi matin. Le premier s'est déroulé peu après 19h30 mercredi. Deux voitures sont entrées en collision sur laN11 entre Brennerei et Waldhof, juste au nord du Kirchberg. L'accident, dont les causes ne sont pas connues, a fait deux blessés.