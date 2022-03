Deux concerts pour le prix d'un

ESCH-BELVAL - La Rockhal accueillera,

vendredi, deux groupes sur la scène de son club: IAMX et Crystal

Castles.

IAMX, bien connu au Luxembourg après plusieurs concerts ici. Crystal Castles, les nouveaux venus sur la scène. Les sons de l'un un peu lourds et sombres, ceux des autres plus rock et bruts. Ces deux univers se rencontreront vendredi soir au club de la Rockhal, lors des concerts d'IAMX et Crystal Castles.