Au Bangladesh : Deux condamnés à mort s'échappent d'un tribunal

Deux extrémistes islamistes condamnés à mort au Bangladesh pour leur rôle dans l'assassinat d'un éditeur se sont échappés d'un tribunal dimanche après avoir maîtrisé leurs gardes en pulvérisant un produit chimique, a annoncé la police. Les deux hommes font partie des huit membres d'un groupe jihadiste local interdit, Ansar al-Islam, qui avaient poignardé à mort en 2015 Faisal Arefin Dipan, propriétaire d'une maison d'édition laïque basée à Dacca et visé en raison de la publication d'œuvres d'un écrivain athée de renom.

«Alors que les policiers emmenaient les condamnés, deux hommes à moto sont arrivés et ont aveuglé les policiers en aspergeant leurs visages», a déclaré aux journalistes un responsable de la police, Harunur Rashid. Sur les ordres du ministre de l'Intérieur, Asaduzzaman Khan, une chasse à l'homme a été lancée sur tout le territoire national pour retrouver les fugitifs avec la promesse d'une récompense de deux millions de takas (18 700 euros) pour tout renseignement.

Frontière fermée

«La police a entamé des recherches pour les retrouver. Nous pensons que nous pourrons les attraper très rapidement», a déclaré M. Khan à la presse. «Nous avons également fermé la frontière et ils ne peuvent pas quitter le pays». Selon un porte-parole de la police de Dacca, K.N. Roy Niyati, les deux hommes sont âgés de 33 et 24 ans et utilisent de nombreux pseudonymes.