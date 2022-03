Accidents de la route : Deux conducteurs incarcérés

ETTELBRUCK - Une homme et une femme ont été gravement blessés dans deux accident distincts de la circulation dans le Nord du Luxembourg.

Le premier accident a eu lieu entre Binsfeld et Troisvierges, dans l'extrême Nord du Luxembourg, lundi entre 17h30 et 17h45. Selon les secouristes de Luxembourg Air Rescue, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et est allée s'encastrer dans un arbre sur le bas-côté.

A 18 h, la malheureuse était toujours prisonnière de sa voiture et les pompiers travaillaient pour la désincarcérer, tandis que l'hélicoptère attendait pour la transporter le plus rapidement possible vers l'hôpital d'Ettelbrück.

Le second accident s'est déroulé, lui, vers 20h15, à proximité du village de Molusmallen, entre Clervaux et Troivierge. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue et a fini sa course contre le rail de sécurité. L'hélicoptère d'Air Rescue était sur place afin de transporter le jeune homme vers l'hôpital d'Ettelbrück. Selon les informations fournies par l'Air Rescue, la vie du conducteur ne serait pas en danger. La gravité de ses blessures n'est cependant pas connue.