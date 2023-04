Sélection officielle: Deux coproductions luxembourgeoises au Festival de Cannes

Jeunesse

Les premières sélections officielles de la 76e édition du Festival de Cannes viennent d’être dévoilées ce jeudi. Au total, 19 films ont été sélectionnés, qui pourraient être rejoints par un vingtième, «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, avec ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Deux coproductions luxembourgeoises soutenues financièrement par le Film Fund Luxembourg font partie des heureux élus.

Le documentaire «Jeunesse» du réalisateur chinois Wang Bing, une coproduction Les Films Fauves (Gilles Chanial) avec la France, Hong Kong et les Pays-Bas, fait partie intégrante de la compétition officielle du festival. Tout comme le long métrage de fiction «The Delinquents» («Los delincuentes») du cinéaste argentin Rodrigo Moreno, une coproduction Les Films Fauves avec l’Argentine, le Chili et le Brésil, qui s'inscrit dans la section «Un certain regard». À noter la présence de la comédienne luxembourgeoise Marie Jung dans le film «Acide» de Just Philippot sélectionné en «séance de minuit».

De nombreux cinéastes déjà palmés vont faire leur retour en compétition, dont le Britannique Ken Loach, le Turc Nuri Bilge Ceylan ou l'Italien Nanni Moretti, et le jury sera présidé par un cinéaste lui aussi déjà palmé: le Suédois Ruben Ostlund, récompensé l'an dernier avec «Sans filtre». La compétition «mêle de jeunes cinéastes qui viennent rarement ou pour la première fois (à Cannes) avec des vétérans dont on connaît le nom, le travail et l'œuvre. En matière d'art, il n'y a pas de date de péremption pour les cinéastes ni pour les œuvres», a déclaré M. Frémaux.

La sélection officielle, qui compte les films en et hors compétition, présentés à «Un Certain regard» ou des séances spéciales, est forte de films venus des États-Unis et d'Italie, a-t-il souligné, avec dans les sections parallèles un film venu de Mongolie – une première dans l'histoire du festival – et une «forte présence» du continent africain. Parmi les temps forts attendus de cette 76e édition: la présentation du 5e volet d'Indiana Jones, avec un hommage prévu à son acteur Harrison Ford.

La sélection officielle

Dans la catégorie «Un certain regard»

Dans la catégorie «Séances spéciales»:

Dans la catégorie «Séances de minuit»

Dans la catégorie «Cannes Premières»: